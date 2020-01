Borghetto Santo Spirito. Prenderanno ufficialmente il via lunedì 13 gennaio (con uno slittamento di quattro giorni rispetto alla prima data di oggi, giovedì 9 gennaio) i lavori sulla via Aurelia a Capo Santo Spirito, tra Borghetto e Ceriale.

Gli interventi, come noto, riguarderanno l’allacciamento del nuovo albergo che sta sorgendo nell’ex castello Borelli di Borghetto alla rete fognaria cittadina.

di 9 Galleria fotografica Borghetto, lavori sull'Aurelia a Capo Santo Spirito









I lavori sarebbero dovuti iniziare questa mattina. Tuttavia, come riferito dal sindaco borghettino Giancarlo Canepa, c’è stato un “ritardo nella consegna delle condotte. La ditta si è detta disponibile ad avviare il cantiere domani, venerdì 10 gennaio, al più nel pomeriggio. Aprire un cantiere venerdì pomeriggio, lavorare un giorno e mezzo (cioè sabato pomeriggio e tutta la giornata di sabato) per poi interrompere le lavorazioni per il fine-settimana non è molto sensato, anzi, finirebbe per creare notevoli disagi alla circolazione. Per questo motivo, ho chiesto alla ditta di rinviare direttamente a lunedì prossimo l’inizio degli interventi. Un giorno e mezzo di ritardo non inficerà molto il crono-programma dei lavori”.

I lavori dovrebbero durare 2 mesi circa e che andranno direttamente ad impattare sulla viabilità savonese: sulla via Aurelia, infatti, sarà istituto il senso unico alternato dal parcheggio dell’ex distributore (sul lato di Borghetto) fino all’ingresso del castello.

Gli interventi proseguiranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato (domenica tutto fermo) e sempre di giorno per questioni di sicurezza che impediscono la possibilità che vengano svolti in notturna. Dalle 17 alle 8 del mattino il traffico sarà regolamentato da un semaforo; di giorno, invece, se ne occuperanno i movieri con l’obiettivo di rendere lo scorrimento del traffico più veloce e dinamico.

Il senso unico alternato sull’Aurelia è destinato a ripercuotersi anche in centro Borghetto, dove la polizia locale ha deciso di “disattivare” il semaforo di piazza Libertà, che sarà lampeggiante con luce arancione, nella speranza di creare meno disagi possibili proprio in termini di viabilità.

Il cantiere sarà separato dalla corsia su cui sarà deviato il traffico attraverso barriere New Jersey. Quel che è certo è che, nonostante le accortezze, i lavori comporteranno disagi, in particolare all’ora di punta, in un tratto già noto per code e rallentamenti.