Sicurezza stradale, vertice in Prefettura: incidenti (e vittime) in calo nel 2019

Provincia. Sono in calo gli incidenti stradali che hanno comportato lesioni (o addirittura il decesso) delle persone in esse coinvolte. Lo rivelano i dati al centro del focus sulla sicurezza stradale convocato dal prefetto Antonio Cananà (in linea con le indicazioni del ministro dell’interno) e tenutosi questa mattina presso il Palazzo del Governo a Savona.

Erano presenti i vertici delle forze di polizia, compresa la polizia stradale, e i rappresentanti delle polizie locali dei Comuni della provincia maggiormente interessati dai sinistri stradali. Al tavolo anche gli enti proprietari delle strade (Anas e Provincia), i concessionari autostradali, l’Inail, l’ufficio scolastico provinciale e la Regione.

Nel corso della riunione sono stati presentati i primi dati (in corso di validazione, ma indicativi della dimensione del fenomeno) sul numero di incidenti con lesioni registrati nel 2019. E’ emerso che l’incidentalità stradale, pur mantenendo livelli certamente significativi, nei dodici mesi appena trascorsi ha registrato un trend in calo rispetto ai due anni precedenti. Nel 2019 gli incidenti con lesioni o con esito mortale sono stati 1.386 (nel 2017 sono stati 1.934 e nel 2018 1.698) mentre sono state 16 le persone decedute (nel 2017 sono state 26 e nel 2018 sono state 23). Gli incidenti sono avvenuti per la maggior parte (85-89 per cento) al di fuori delle autostrade e, più precisamente, nelle strade urbane e nelle strade statali e provinciali all’interno dei centri abitati. Per il 15-18% gli incidenti hanno riguardato pedoni.

Come principali cause dei sinistri sono stati individuati: l’eccesso di velocità e perdita di controllo del veicolo; la distrazione durante la guida; il mancato rispetto delle norme sulla precedenza e sulla distanza di sicurezza; le manovre poste in essere senza cautela.

Tenendo conto di tali dati, sono state pianificate nella riunione una serie di misure di prevenzione e contrasto del fenomeno.

In particolare, saranno intensificati i controlli su strada, in forma coordinata tra le forze di polizia a competenza generale e le polizie locali, organizzando in fasce orarie ritenute più a rischio servizi straordinari e simultanei su tutto il territorio provinciale e sui tratti di strada a maggior rischio di sinistrosità, anche in ragione della vicinanza a locali notturni e a zone di aggregazione caratterizzate dalla circolazione di un più alto numero di veicoli.

Inoltre, con un apposito atto di indirizzo, il prefetto inviterà i Comuni, la Provincia e l’Anas ad effettuare una rinnovata e periodica ricognizione dei punti di maggiore sinistrosità. La mappatura di tali punti, unitamente all’approfondita analisi delle cause dei sinistri, sarà la base per la programmazione dei necessari interventi di sistemazione e manutenzione delle strade (segnaletica e illuminazione degli attraversamenti e dei percorsi pedonali, rifacimento del manto stradale, installazione di dissuasori di velocità).

Infine, ma non meno importante, verrà attivato in Prefettura, in tempi brevi, un tavolo di lavoro finalizzato a organizzare campagne di comunicazione dedicate alla sicurezza stradale, mirate a diffondere, soprattutto tra i giovani e le loro famiglie, una maggiore consapevolezza sui rischi connessi all’assunzione di alcol, stupefacenti e al mancato rispetto delle norme di comportamento alla guida dei veicoli. Al tavolo parteciperanno, oltreché le forze di polizia, l’ufficio scolastico provinciale e l’Inail.