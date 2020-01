Sicurezza Albenga, Pd: “Dalla minoranza solo speculazione e sensazionalismo, danno per la città”

Albenga. “Dispiace leggere nuovamente il tentativo di denigrazione della città di Albenga che parte dai banchi di minoranza finalizzato solo a racimolare un attimo di visibilità. La risposta al problema sicurezza di Albenga la stanno dando i tanti imprenditori che hanno aperto molti negozi e locali in città contribuendo alla sua crescita, oltre ai tantissimi turisti che, nonostante i disagi legati alle autostrade, hanno comunque premiato la nostra città durante le feste”.

Così il Pd albenganese interviene direttamente sulla questione sicurezza, dopo il botta e risposta tra Ciangherotti e l’assessore Vannucci e oggi la presa di posizione del consigliere di minoranza Roberto Tomatis.

“Le dichiarazioni di Roberto Tomatis sono esattamente riconducibili allo stereotipo comunicativo Leghista-Populista in una visione iperbolica della realtà, sfruttando elementi di cronaca per fare attacchi speculativi e proporre soluzioni sensazionalistiche, come quella dell’intervento dell’esercito. Il tutto a discapito della immagine di Albenga” aggiunge il Pd di Albenga.

“Il Pd ingauno sta portando avanti numerose iniziative tematiche e culturali per portare il dibattito politico vicino alla cittadinanza e per instaurare dialogo e discussione con tutti. Occorre che si torni a parlare di temi importanti e concreti non di argomenti inutili e allarmistici. Queste uscite servono solo a danneggiare l’immagine della città e non aiutano a risolvere quei problemi reali sui quali l’amministrazione comunale ha saldamente il controllo” conclude il Pd ingauno.