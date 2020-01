Genova. Svolta importante nel campionato di Serie D di pallavolo maschile ligure. Il Cus Genova, capolista, ha rallentato la sua corsa e la Grafiche Amadeo Sanremo si è fatta sotto, accorciando il margine e preparandosi al sorpasso dopo il recupero.

Sabato sera, infatti, i cussini di Fernando Mancini hanno vinto contro la Adpsm2013 Rapallo solo al tie break. I padroni di casa si sono portati avanti di due set, ma il team universitario ha rimontato con efficacia. Al quinto set capitan Viale e compagni si sono imposti 20-18, al termine di scambi interminabili.

Ai due punti del Cus hanno risposto i tre punti di Sanremo. La Grafiche Amadeo non ha lasciato scampo alla Colombo e a Genova si è imposta con un netto tre a zero. La distanza in classifica si è così accorciata e, tenendo in considerazione che ai sanremesi manca una gara, ora il sorpasso è possibile.

Le due restanti gare della giornata di Serie D si sono concluse entrambe con il risultato di tre set a uno. A Sestri Levante la 3 Stelle villaggio Segesta ha sconfitto la Volare volley, che giace all’ultimo posto della classifica. Ad Alassio, invece, la Serrafrutta ha vinto sul Volley Primavera di Imperia, sorpassandola e staccandolo in classifica proprio grazie a questo confronto diretto.

Nel prossimo turno la capolista sarà a riposo, mentre la Grafiche Amadeo Sanremo ospiterà la 3 Stelle villaggio.