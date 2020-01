Verbania. Verbania e Savona sono due squadre a rischio retrocessione; una situazione derivante dal fatto che entrambe stanno attraversando una stagione travagliata sul piano societario.

Alla vigilia del turno odierno i biancocerchiati occupano la tredicesima posizione in classifica, cioè l’ultima che condannerebbe alla dispita dei playout. Gli striscioni hanno 2 punti in più. Il Verbania arriva da una vittoria sul campo del Ligorna, mentre i biancoblù sono reduci da due sconfitte consecutive.

Nei giorni scorsi un altro giocatore ha lasciato il Savona: il centrocampista Kenneth Obodo.

La cronaca. Mister Corrado Cotta schiera Russo, Lonardi, Gioria, Fortis, Gatti, Mutti, Osei, Musso, Austoni, Artiglia, Pedrabissi. Lo schema è il 4-3-3.

A disposizione ci sono Strola, Perperaj, Margaroli, Colombo, Gambino, Della Vedova, Ingignoli, Panzani.

Luciano De Paola manda in campo Vettorel, Tissone, Diniane, Venneri, Ghinassi, Albani, Giovannini, Lazzaretti, Siani, Disabato, Stronati. Biancoblù schierati col 4-3-3.

In panchina siedono Guadagnin, Brignone, Curci, Balla, D’Ambrosio, Giorgi, Rovido, Amendola, Padovan.

Dirige l’incontro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato da Ionut Eusebiu Nechita (Lecco) ed Antonio Monardo (Bergamo).

Padroni in completa tenuta nera; ospiti in divisa interamente gialla con banda trasversale blu sulla maglia.

All’11° il Savona passa in vantaggio. Punizione, Disabato scodella in mezzo all’area dove svetta Ghinassi che di testa manda in rete. 0 a 1.

La replica dei locali, al 13°, è in un calcio piazzato dal limite: conclude Pedrabissi, respinge un difensore savonese.

Al 18° altra punizione per il Verbania: Austoni calcia sulla barriera.

Al 21° il Savona raddoppia. Giovannini guadagna un calcio di punizione. Disabato calcia in area, Ghinassi colpisce di testa, Russo respinge ma Stronati è lesto a ribadire in rete. 0 a 2.

La squadra di mister De Paola gestisce il vantaggio con sicurezza, fermando sulla trequarti tutte le iniziative dei lacuali.

Al 43° palla da Disabato a Siani che riceve in area, evita Russo in disperata uscita ma sbaglia l’appoggio in porta mandando a lato.

Dopo un minuto di recupero si rientra negli spogliatoi. Il Savona conduce 2 a 0.