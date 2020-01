Vado Ligure. Scontro salvezza al Chittolina di Vado Ligure. I rossoblù, ultimi in classifica, ospitano il Ghivizzano Borgoamozzano, squadra che li precede di 2 punti.

La formazione vadese non vince da cinque giornate, nelle quali ha ottenuto solamente 3 punti. Va peggio ai toscani, che negli ultimi otto turni hanno raccolto 2 miseri punti e pertanto sono crollati in classifica dopo un ottimo avvio di campionato. All’andata finì 2-1 per il GhiviBorgo.

Un altro nuovo arrivo a disposizione di mister Luca Tarabotto: Lorenzo Pittaluga, difensore classe 2001, in prestito dalla Sampdoria.

La cronaca. Rossoblù schierati con il seguente undici: Illiante, L. Casazza, Dagnino, Redaelli, Castaldo, Guarco, Bruschi, Cecon, Alessi, Varela, Rotulo.

Riserve Barbato, Tona, Alberto, A. Casazza, Ricchebuono, Fossati, Cassata, Pittaluga, Terzoni.

Sulla panchina degli ospiti siede Rino Lavezzini, lo scorso anno alla guida dell’Albissola, che da pochi giorni ha preso il posto di Pacifico Fanani, esonerato. Presenta in campo Scatena, Borgia, Subbicini, Bartolini, Brusacà, Berra, Papi, Bagatti, Nottoli, Felleca, Dell’Orfanello.

A disposizione ci sono Marino, Benedetti, Simoni, Aprile, Viti, Canessa, Del Re, Fioretti, Nezha.

Arbitra Alessio Marra della sezione di Mantova, assistito da Matteo Pinna (Pinerolo) e Nicola Di Meo (Nichelino).

Al 6° calcio di punizione per i rossoblù: se ne incarica Bruschi, blocca Scatena.

Sono i vadesi a fare la partita, tenendo costantemente l’iniziativa. Al 13° palla da Rotulo ad Alessi, conclusione: un difensore ospite respinge in angolo.

La pressione del Vado viene premiata. Al 19° lancio lungo di Castaldo, in area Torre di Varela per Alessi che al volo insacca. 1 a 0.

Il Vado tiene alta la guardia, memore delle tante rimonte subite in questa stagione. Gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma Illiante non corre alcun pericolo. Alla mezz’ora risultato sull’1 a 0.

Al 36° agevole presa di Illiante su un’incornata di Bagatti.

Al 40° Illiante è chiamato ad una difficile parata su un tiro ravvicinato di Felleca: il portiere locale si supera e respinge.

Al 42° il raddoppio dei rossoblù: calcio d’angolo battuto da Bruschi, sul secondo palo si fa trovare pronto Alessi che di testa mette dentro. 2 a 0.

Marra concede un minuto di recupero, poi si va al riposo. Il Vado è in vantaggio 2-0.