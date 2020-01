Loano. Il 2020 non inizia nel migliore dei modi per i ragazzi del patron Cacace che perdono tra le mura amiche contro il Villaggio Basket per 63 a 70.

Primi due quarti con poca lucidità in difesa e poca circolazione di palla in attacco danno problemi ai padroni di casa che chiudono il primo tempo sotto di 8 lunghezze.

Nel terzo quarto, inizialmente, l’incontro prosegue sulla falsa riga dei due periodi precedenti e i ragazzi loanesi prendono un altro break, ma bastano tre minuti di concentrazione sia in attacco che in difesa per recuperare uno svantaggio di 14 punti e andare anche sopra di 3 lunghezze.

Nel finale, però, forse a causa della stanchezza considerato il grande sforzo per recuperare una partita che sembrava ormai persa, le idee tornano ad essere poco nitide ed è così che con due forzature di troppo l’inerzia della partita cambia ed i chiavaresi son bravi ad approfittarne, piazzando l’ultimo break decisivo che fissa il punteggio sul 63-70 finale.

Il commento di coach Alessandro Taverna: “Non è un momento positivo, abbiamo qualche acciacco di troppo, ma non vogliamo alibi, dobbiamo solo tornare in palestra ad allenarci duramente come ad inizio anno e son sicuro che le cose torneranno a sorriderci quanto prima”.

Per il Loano è la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con Blu Sea e PGS Auxilium, quest’ultima patita il 23 dicembre con il risultato di 83-60. In classifica ora è terzo e sabato 19 gennaio alle ore 17 giocherà a Rapallo contro la pari punti Lam Basket.

Il tabellino del Basket Loano: Bussone 14, Borgna 12, Volpi 9, Altamura 9, Giromini 9, Tassara 6, Angelucci 4, Fumagalli 3, Martino ne, Scarato ne. All. Taverna, ass. Volpi.