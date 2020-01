Alassio. Nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, presso il Palaravizza di Alassio, si è tenuto il recupero della partita di Serie D rinviata per allerta meteo lo scorso 24 novembre.

Sul campo alassino si sono affrontati i giovani ragazzi della Colombo Genova, tutti classe 2004 e 2005, e la formazione di casa Serrafrutta Hurgada Alassio.

Il primo set ha visto ottime giocate da parte di entrambe le squadre, che procedevano punto a punto sino al 17 pari. A quel punto una serie di battute vincenti della Colombo sembrava indirizzare verso la vittoria i genovesi, che allungavano sul 22-24. Ma gli alassini non hanno abbassato la testa e grazie ad colpi vincenti di Alessio Ruggero, Manera e Benguarab si sono aggiudicati il set per 26 a 24, lasciando ai genovesi un po’ di amaro in bocca.

Proprio per questo gli ospiti non hanno mollato e anche nel secondo parziale hanno dato del filo da torcere alla Serrafrutta Hurgada, che riusciva comunque a vincerlo con il punteggio di 25-21. In questa frazione è stata determinante la sostituzione del primo palleggio opposto con Nicolosi ed Arimondo per mantenere i tre attacchi in prima linea.

Nella terza frazione i giovani ragazzi di Genova non hanno più reagito, lasciando una differenza punti tale da consentire al coach Croce si mettere in campo l’intera rosa di giocatori, vincendo comunque il set per 25-10.

Con questa vittoria il team alassino si porta in terza posizione e si prepara ad incontrare sabato 12 gennaio, fuori casa, la Grafiche Amadeo Sanremo.