Savona. La Serie D femminile di pallavolo è giunta alla dodicesima giornata. Nel girone A prosegue la corsa della Legendarte Volley team Finale, in vetta a punteggio pieno. Ben sette le lunghezze sulla seconda, la Arredamenti Anfossi di Diano Marina.

La capolista ha avuto la meglio nello scontro casalingo contro la Normac. Le ragazze di coach Bruzzo si sono imposte sulle genovesi con un netto tre a zero e proseguono così la corsa verso la Serie C. Dodici su dodici, nemmeno un punto lasciato indietro.

Alle loro spalle continua la ressa, definita da un grande equilibrio tra le contendenti per i playoff. Il team di Diano Marina ha lasciato un altro punto per strada. Rimontata da 2-0 a 2-2 dalla Maurina Strescino, l’Arredamenti Anfossi ha prevalso al tie break, incassando solo due punti. Il Volley Genova Vgp ha vinto a Quiliano con lo stesso risultato, ma al termine di una gara ancora più equilibrata: le genovesi allenate da Valeria Scisciò agguantano così proprio le imperiesi.

Relegata in coda, la Ap design Alassio ha conquistato in questo turno il suo primo punto della stagione. In casa, contro la Nuova San Camillo di Imperia, le alassine sono arrivate fino al tie break. Questi sono anche i primi due set conquistati dalla squadra in questo campionato.

Nella zona centrale della classifica, la Volare volley ha piegato con un rotondo 3-0 la Iglina Albisola, staccandola. Vittoria in trasferta, ma sempre in tre set, per la Virtus Sestri, che ha espugnato il campo del Cogoleto volley. Gli equilibri del girone vanno assestandosi, in attesa dei verdetti in Serie B2 per comprendere i numeri di promozioni e retrocessioni. Playoff e playout, comunque, saranno decisivi.

Nel prossimo turno la Legendarte ospiterà la Volare volley. Impegni per le rivali: la Arredamenti Anfossi sarà ad Alassio, la Maurina Strescino ospiterà il Quiliano, il Volley Genova il Cogoleto volley.