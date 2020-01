Alassio. La serie di vittorie della Serrafrutta si è infranta contro la Grafiche Amadeo Sanremo, nella partita giocata nel tardo pomeriggio di domenica 12 gennaio.

La squadra alassina, sotto la regia di Re, nonostante il buon livello di gioco dimostrato, non ci ha creduto abbastanza e non ha potuto nulla contro un Sanremo determinato e compatto.

Nel primo set la Serrafrutta restava subito indietro e nonostante i due tempi richiesti dal coach Croce nel tentativo di risvegliare i suoi, forse demotivati dall’infortunio occorso ad una caviglia dell’opposto Alessio Roggero, nulla cambiava. Forse sarebbe servito un cambio di regia, ma probabilmente Croce non se l’è sentita e nonostante un ingresso di livello di Arimondo il divario era ormai troppo. Il primo set è finito 25-19.

Lasciando la stessa formazione nel secondo set, la buona regia di Re che spiazzava spesso il muro per i suoi attaccanti ed il positivo ingresso di Benguarab consentivano agli ospiti di lottare punto a punto sino al 21-21. Poi, una serie di errori alassini ed il set è terminato 25-23 per il Sanremo.

“Squadra che vince non si cambia”. Per questo, memore dei recenti incontri, Croce lascia in campo la stessa formazione e per sua fortuna i ragazzi della Serrafrutta giocano finalmente come sanno. Trascinati dai pallonetti del capitano Roggero si portano in vantaggio fino al 15-5, chiudendo il set per 25-13.

Il risveglio era un’illusione e nonostante il cambio in regia con l’ingresso di Nicolosi su Re e l’entrata di Tolardo su Benguarab, gli alassini non riescono a recuperare perdendo per 3 a 1 con un parziale di 25-21.

Nella speranza che possa recuperare in fretta l’infortunato, ma anche riesca a recuperare la grinta necessaria per mantenere la terza posizione in classifica, la Serrafrutta Alassio dà appuntamento per sabato 18 gennaio al Don Bosco alle ore 21 per l’incontro contro il Primavera Imperia.