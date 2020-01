Alassio. Sei giorni dopo la sconfitta fuori casa contro la Grafiche Amadeo Sanremo, la Serrafrutta Alassio Volley torna alla vittoria, battendo il Volley Primavera Imperia per 3 a 1.

La partita si è disputata al Don Bosco ad Alassio per l’impossibilità di utilizzare il palazzetto, un campo con scarse possibilità di recupero.

Il primo set ha messo in evidenza due team di livello molto simile. A spuntarla nel primo parziale sono stati gli imperiesi, molto attenti e precisi sia negli attacchi che nelle battute, aiutati da qualche errore di troppo da parte degli alassini. Il risultato finale dice tutto: 24 a 26. A nulla sono valsi i time-out utilizzato da coach Croce e nemmeno il cambio del palleggiatore Re con l’attaccante Tolardo nel tentativo di alzare il muro ed aggiungere un attacco.

La Serrafrutta nel secondo set ha poi ingranato la marcia giusta, imponendosi per 25-16, per poi ripetersi nel terzo per 25-19. Decisivi i muri di Benguarab e Manera, gli attacchi di Arimondo e Torello, carichi di esperienza, ma soprattutto le ricezioni e le difese del libero Bertolotto. Nel terzo set un doppio cambio per far entrare Nicolosi in regia e Tolardo in banda ha risolto un momento di titubanza della Serrafrutta.

Si è giunti così al quarto set, nel quale la squadra alassina non ha lasciato giocare gli avversari per i primi 15 punti, arrivando a condurre con largo vantaggio, ma alcuni cambi nell’Imperia e forse la troppa sicurezza dei locali permettevano agli ospiti di avvicinarsi un po’ troppo, costringendo Croce a chiamare, sul 22-15, un time-out che dipanava il nervosismo e dimostrando maturità i padroni di casa chiudevano il set sul punteggio di 25-15.

Questa vittoria rilancia la Serrafrutta in classifica, solitaria in terza posizione, staccando proprio gli imperiesi. Domenica 26 gennaio alle ore 18 gli alassini giocheranno a Pietra Ligure contro il Maremola Volley l’ultimo incontro di andata. Poi, pausa fino al 15 febbraio, con la speranza di riuscire a recuperare Alessio Roggero dall’infortunio.