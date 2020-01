Sarzana. Sette giorni dopo l’impresa del successo sulla Caronnese, il Savona va in trasferta per affrontare la Fezzanese, squadra con cui, al pari del Fossano, condivide la decima posizione a quota 26 punti. La zona playout è 5 lunghezze sotto e per entrambe l’obiettivo è fare punti per tenere a distanza il pericolo.

I biancoblù, ad inizio stagione, hanno affrontato due volte gli spezzini, pareggiando in Coppa Italia e vincendo 2-1 in campionato. I verdi non sono in un buon periodo: nelle ultime otto partite hanno ottenuto solamente 6 punti. I savonesi hanno iniziato il girone di ritorno con una sconfitta, un pareggio ed una vittoria.

La cronaca. Gabriele Sabatini presenta la Fezzanese con Bleve, Castagnaro, De Martino, Monacizzo, Addiego Mobilio, Bongiorni, Diallo, Brunetti, Zavatto, Terminello, Baudi.

In panchina siedono Greci, Gavini, Zappelli, Frolla, Saporiti, Bonfiglioli, Bruzzi, Dell’Amico, Tivegna.

Luciano De Paola schiera Vettorel, Tissone, Diniane, Venneri, Ghinassi, Albani, Giovannini, Amendola, Siani, Disabato, Stronati.

Riserve Guadagnin, Brignone, Gibilaro, Balla, D’Ambrosio, Giorgi, Rovido, Curci, Padovan.

L’arbitro è Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, coadiuvato da Emilio Giulio Leonardi (Ostia Lido) e Giuseppe Minutoli (Messina).