Serie D: Cus Genova ancora in vetta, ma Sanremo tiene il ritmo

Savona. La Serie D maschile di pallavolo è giunta alla settima giornata. La classifica vede sempre il Cus Genova al primo posto, ma la Grafiche Amadeo, seconda, potrà agganciarla quando avrà recuperato il match cancellato dal maltempo.

La capolista ha incassato tre punti vincendo contro la 3 Stelle villaggio Segesta. Cristiano Viale e gli altri hanno avuto la meglio in tre set, nonostante parziali che mostrano comunque un certo equilibrio.

I sanremesi hanno tenuto il ritmo. In casa, la Grafiche Amadeo si è imposta sulla Serrafrutta Alassio, che scende così al quarto posto della classifica della serie. Tre a uno il risultato finale.

Tre a zero casalingo, poi, per la Volley Primavera Imperia sul Maremola volley. Gli imperiesi hanno agganciato così a undici punti la Serrafrutta e riaperto la sfida per i piazzamenti.

Tie break, infine, Tra Volare volley e Colombo Genova. Ad Arenzano gli ospiti vanno avanti per due set a zero, ma la squadra allenata da Eric Pino compie la doppia rimonta e porta tutti al quinto parziale. La Colombo si rianima, però, e strappa il decisivo 16-14 che vale due punti.

La settimana ha anche visto il Volley Primavera e la Adpsm2013 scendere in campo per recuperare il match della seconda giornata. Hanno vinto gli imperiesi, imponendosi per 3-1. Primo set agli ospiti, poi il tream di coach Canetti si è preso i tre set successivi e il bottino pieno.

Nella prossima giornata di Serie D il Cus sarà a Rapallo, mentre la Grafiche Amadeo sfiderà la Colombo Genova. La corsa per il primato prosegue, in attesa dei recuperi.