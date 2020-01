Savona. La Admo volley mantiene la testa del campionato di pallavolo maschile di Serie C. Con l’undicesima giornata spezzata su più weekend, ha addirittura visto ampliarsi il suo margine sulla Sabazia. Sono state solo quattro su sei, infatti, le gare disputate di questo turno.

Il team verdeblù di Lavagna ha vinto la gara casalinga contro il Santa Sabina. Tre a zero il risultato a favore dei ragazzi allenati da Simone Cremisio, che così salgono a 30 punti in classifica. Cinque punti più indietro i vadesi attendono di giocare la sfida con la Colombo Genova, terza della serie: l’appuntamento è per giovedì 6 febbraio.

Vittoria che vale il quarto posto, invece, per la Spinnaker Albisola di Alessio Debenedetti. A Santo Stefano Magra gli albisolesi si sono imposti in quattro set sulla Mulattieri creations, sorpassando così i genovesi del Santa Sabina. Pur distanti dalla vetta, gli albisolesi sono comunque al momento una delle formazioni più solide del campionato.

Vittoria per tre set a zero dell’Avis volley team Finale, invece, in casa della Spazio Sport. A Pontedecimo solo il primo set è stato davvero combattuto, poi le differenze tecniche sono emerse palesi. La Spazio sport rimane così il fanalino di coda. L’ultima gara della serie dello scorso weekend è stata quella tra Sant’Antonio Spazio Genova e Volley Colombiera Sarzana project. La vittoria, per tre set a zero, è andata ai padroni di casa.

Manca all’appello la gara di Ceparana, tra Futura Avis Bertoni e 3 Stelle villaggio. Si disputerà il 27 febbraio. Il campionato di Serie C, invece, dopo una pausa con qualche recupero, riprenderà sabato 8 febbraio con la giornata numero dodici.