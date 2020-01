Savona. Le prime della classe della Serie C di pallavolo femminile proseguono la loro corsa e viaggiano verso le sfide decisive per la Serie B2. Normac e Lunezia, divise da due punti, si sono infatti entrambe imposte nelle rispettive sfide della dodicesima giornata.

La Normac di coach Repetto ha conquistato i suoi tre punti a Lavagna, piegando in quattro set le padrone di casa della Admo volley. La gara è stata inizialmente equilibrata, ma la capolista ha poi dilagato nel finale.

Lo stesso risultato ha chiuso la gara di Albisola tra Iglina e Lunezia. La squadra di casa è finita subito sotto di due set e a poco è servito ottenere il terzo. La Lunezia tiene il ritmo e prepara l’assalto alla vetta.

In terza piazza, a -8 dalla vetta, si trova il Volley Genova Vgp, che ha staccato proprio la Iglina. Le genovesi di coach Delucchi hanno sconfitto sabato sera l’Avis Casarza Ligure, incassando tre punti. La corsa promozione, però, sembra davvero proibitiva per loro.

Tre a zero per le padrone di casa è stato anche il risultato ad Albenga e a Celle Ligure. L’Albenga volley di capitan Cassini ha avuto la meglio nel match di sabato sera sulla Tigullio volley project, mentre Celle Varazze, allenato da Enrico Lamballi, ha piegato la Nuova lega pallavolo Sanremo. Per Celle Varazze è un ritorno alla vittoria atteso da oltre un mese, tre punti che aiutano la classifica.

Vince in tre set in trasferta, invece, il Cogoleto volley. Silvia Bruzzone e compagne hanno piegato le rivali, allenate da Matteo Licata. Cogoleto cerca così di avvicinarsi al terzo posto, distante quattro lunghezze.

Per completare il panorama della giornata di Serie C, ecco la sfida tra Grafiche Amadeo Sanremo e Subaru Olympia. Le padrone di casa si sono aggiudicate la sfida per 3-1. Partite vincendo il primo set, le ospiti hanno poi ceduto alla rimonta della squadra di Elena Andreis e Sabrina Maragliano.

Nel prossimo weekend si disputerà il tredicesimo turno della Serie C. Il match più atteso è quello della capolista, che ospiterà la Tigullio, mentre la Lunezia avrà a che fare con la Volare volley.