Celle Ligure. Una vittoria rotonda a lungo attesa, dopo tante battaglie concluse al tie-break.

Il Celle Varazze Volley, nella dodicesima giornata della Serie C femminile, massimo campionato regionale, ha superato per 3 a 0 la Nuova Lega Pallavolo Sanremo con i parziali di 25-14, 25-14, 25-21.

Tre punti in classifica che allontanano le biancoblù dalla pericolosa zona retrocessione verso cui la squadra era scivolata prima della pausa festiva. Ora occupano la nona posizione in classifica con 14 punti.

“Questa sera siamo partiti subito molto bene – ha commentato il coach Enrico Lamballi ai microfoni di Pallavolo femminile Liguria -. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco coi centrali, i cui attacchi sono andati sempre per terra, mettendo alle avversarie tanta pressione. Anche a muro abbiamo toccato tanti palloni, facilitando il lavoro per la difesa. Sono contento poi per l’impatto di Giulia Lavagna, entrata in partita in un momento di black out con un buon impatto per tutto il gruppo”.

Ancora una buona prova per il libero Maria Molinari, annata 2004, una delle giocatrici più giovani dell’intero campionato.

Il girone di andata del campionato regionale di Serie C femminile della neopromossa Celle Varazze Volley si concluderà la prossima settimana con la trasferta a Genova Voltri in programma sabato 25 gennaio alle ore 21.