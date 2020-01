Serie A, CDM Futsal Genova contro Todis Lido di Ostia: la cronaca in diretta

Varazze. Dopo tre incontri che l’hanno vista opposta ad avversarie che viaggiano in zona playoff, la CDM Futsal Genova affronta il primo scontro diretto per la salvezza del girone di ritorno. Al palasport di Varazze arriva la Todis Lido di Ostia, ultima in classifica con 2 punti in meno rispetto ai biancoblù.

I laziali sono reduci da cinque sconfitte consecutive, seppur tutte maturate con scarti risicati. Anche i liguri hanno perso le ultime cinque partite disputate. Proprio contro i romani, all’andata, il 5 ottobre, la CDM ottenne la sua prima vittoria in Serie A.

La cronaca. Michele Lombardo può contare sui portieri Yuri Pozzo, Raffaele Lo Conte e sugli uomini di movimento Andrea Lombardo, Simone Foti, Andrea Ortisi (cap.), Matteo Piccarreta, Joao Vitorio “Jonas”, Eriel Pizetta, Luiz Ricardo Andrade Zanella, Christian Luft, Sergio Jimenez Keko, Michael Rivera, Juanillo, Renan Pizzo.

Maurizio Grassi ha a disposizione i portieri Edoardo Di Ponto, Cristian Cerulli, Edoardo Gallassi e gli uomini di movimento Matteo Esposito, Lorenzo Adamo, Christopher Cutrupi, Gabriel Rodrigues Motta, Kevin Rengifo, Raul Rocha, Federico Scalambretti, Federico Barra (cap.), Valerio Lutta.

Arbitrano Lorenzo Cursi (Jesi) e Michele Bensi (Grosseto); al cronometraggio Luigi La Sorsa (Milano).

Ospiti in completo verde fluo. Locali in maglia a strisce bianche e blu, calzoncini e calzettoni bianchi. Circa cento gli spettatori.

Viene osservato un minuto di silenzio.

Quintetti di partenza: Pozzo, Ortisi, Pizetta, Juanillo, Pizzo per i genovesi; Di Ponto, Motta, Rengifo, Rocha, Barra per i romani.

Angolo di Motta dalla destra, piatto al volo di Rocha e palla sotto la traversa. 0 a 1 dopo 2’38”.

Al 4° fallo di Rengifo su Juanillo. Pizzetta tocca a Ortisi, Di Ponto respinge con l’aiuto di un compagno.

Motta calcia da posizione centrale: blocca Pozzo.

In campo Zanella per Juanillo.

Al 6° esterno sinistro di Cutrupi, respinge Pozzo, prova il tap in Esposito e il portiere devia in corner.

È il momento di Foti per Pizzo. Il neo entrato guadagna subito un fallo. Lui stesso calcia la punizione, Di Ponto para a mani aperte.

Entra Melo per far rifiatare Ortisi. Oggi, finalmente, la panchina della CDM è più lunga.

A 12’48” un intervento di Cutrupi, che dà anche uno schiaffo ad un giocatore locale, fa scattare in piedi tutta la panchina genovese. Cartellino giallo, mentre il pubblico chiedeva il rosso.

In campo anche Jonas e Luft. Al 10° Keko ci prova per ben tre volte nella stessa azione, ma due volte il portiere ed una un avversario respingono i suoi tiri.

All’11 il mancino di Luft chiama Di Ponto alla parata. In questa fase la CDM preme con decisione e a 9’01” Luft da posizione defilata infila la sfera nell’angolino. 1 a 1.

Un’azione dei locali viene fermata a centrocampo. Palla sulla sinistra per Motta, bravo a mettere fuori gioco l’avversario con una finta, accentrarsi e battere Pozzo. A 8’03” risultato di 1 a 2.