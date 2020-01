Sequestrati 15 kg di hashish tra Savona e Albisola, due arresti

Savona. Maxi sequestro di hashish nell’ambito di una operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona.

Nel corso della serata di ieri, gli agenti hanno arresto due persone e sequestrato un ingente quantitativo, 15 kg in tutto, destinato alla piazza savonese e non solo. In manette sono finiti un pregiudicato di Albisola, di 30 anni, e un operaio incensurato di Savona, di 45 anni.

L’accusa nei loro confronti è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due sono stati fermati in flagranza di reato, durante la cessione di circa 3 kg di hashish: nel corso della successiva perquisizione domiciliare a carico del pregiudicato sono stati rinvenuti e sequestrati altri 12 kg di hashish, oltre a 50 grammi di cocaina e altri 1,2 kg di marijuana.

Sequestrati anche 54mila euro in contanti frutto dell’attività di spaccio e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti investigativi da parte della Squadra Mobile sul traffico di sostanza stupefacente.

I due soggetti sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.