Savona. Il nuovo anno si apre con diverse gare calcistiche in programma. La Priamar piega 3 a 2 la Rocchettese, nel recupero della sesta giornata del campionato di Seconda Categoria, girone B. Ospiti dapprima in vantaggio su rigore di Costa (successivamente espulso a metà primo tempo). Immediato pareggio di Bianco, che all’ora di gioco completa la rimonta (doppietta).

Gli ospiti resistono. Nonostante l’inferiorità numerica non sfigurano, ristabilendo anzi la momentanea parità grazie a Paganelli, a venti minuti dal termine. In pieno extra time Cerato mette a segno il gol vittoria, procurandosi e trasformando un penalty.

La Priamar sale così a 16 punti. La Rocchettese resta a 14.

Tabellino:

Priamar-Rocchettese 3-2 (14′, 65′ Bianco, 90’+2 “Rig” Cerato – 10′ “Rig” Costa, 71′ Paganelli)

Priamar: Quaranta, Cyrbja, Casalinuovo, Andriello, Cesari (32′ Hasani) Saturni, Arrighi, Bianco, Velez, Cerato, Colombi (67′ Coratella)

A disp.: Mandaglio, Mij, Zecca, Jurato, Blangero, Spadoni. All. Bresci

Rocchettese: Adosio, Vallecilla, Romero, Rosati, Perrone, Giamello, Bracco (60′ Zerbini), Costa, M. Carta, Monni (72′ Gandolfo) Paganelli (85′ Lantieri)

All. A. Carta

Arbitro: Doglio (Savona)

Note: Pomeriggio soleggiato, fondo sintetico in discrete condizioni. Al 35′ espulso Costa (R). Al 90’+5 espulso Casalinuovo (P) per somma di gialli. Ammoniti;, Arrighi, Hasani, Quaranta (P), Romero, M. Carta (R). Angoli 4-3. Recuperi 2′ e 5′. Spettatori 45 circa.

Cronaca diretta:

1′ Rocchettese subito in avanti. Carta gira a botta sicura a centro area, Cesari si immola e mura.

4′ La Priamar segna in mischia con Colombi, dagli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra. L’arbitro annulla per fuorigioco, tra le proteste locali.

9′ Rigore Rocchettese. Casalinuovo trattiene un avversario in area. Il direttore di gara indica il dischetto senza esitazione, ammonendo il terzino locale.

10′ Gol Rocchettese! Dagli undici metri Costa spiazza Quaranta. 0-1.

14′ Gol Priamar! Punizione dal vertice sinistro basso dell’area, una sorta di “corner corto”. Va Bianco, destro a rientrare. La palla sfila, senza che nessuno la tocchi, rimbalza beffarda davanti al portiere valbormidese e finisce in fondo al sacco. 1-1.

23′ Velez imbecca Colombi sulla destra. Conclusione sul primo palo, Adosio para in due tempi.

30′ Giallo ad Arrighi (P).

31′ Una rapida combinazione tra Andriello, Velez e Colombi non si chiude a buon fine.

32′ Cambio Priamar. Esce Cesari, entra Hasani.

35′ Rocchettese con dieci uomini. Costa commette un fallo da dietro a centrocampo, ai danni di Arrighi. Rosso diretto.

40′ Ospiti pericolosi. Il portiere savonese Quaranta esce dalla propria area. Carta calibra male il pallonetto, non inquadrando lo specchio.

42′ Occasione Priamar. Andriello serve Velez in profondità. L’attaccante di casa, portatosi al limite dell’area, calcia alto da posizione ottimale.

44′ Ammonito Romero (R).

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Priamar-Rocchettese 1-1.

46′ Inizio secondo tempo (15.28).

48′ Rocchettese vicina al vantaggio. Carta colpisce la traversa con un fendente dai venticinque metri.

53′ Opportunità Priamar. Punizione dai venti metri, zona centrale. Se ne incarica Cerato. Adosio vola all’angolo alto, alla propria sinistra, rifugiandosi in corner.

Dal piazzato che ne consegue, Hasani al volo manda a lato.

55′ Giallo ad Hasani (P).

60′ Sostituzione Rocchettese. Esce Bracco, entra Zerbini.

65′ Gol Priamar! Bianco affonda sulla sinistra, resiste a un avversario e buca Adosio con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo. 2-1.

67′ Cambio nella formazione allenata da Bresci. Lascio il campo Colombi. Subentra Coratella.

71′ Gol Rocchettese! Incomprensione della difesa retroguardia della Priamar. Paganelli anticipa Quaranta in uscita. Casalinuovo, in prossimità della linea, non riesce a rinviare di testa. Il pallone termina mestamente in rete. 2-2.

72′ Sostituzione ospite. Esce Monni, entra Gandolfo.

81′ Ammoniti M. Carta (R) e Quaranta (P).

85′ Terza e ultima sostituzione nei valligiani (causa esaurimento uomini in panchina. Lantieri per Paganelli.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+1 Rigore Priamar. Cerato sterza dalla sinistra, converge verso l’interno, venendo agganciato da giocatore valbormidese. L’arbitro decreta la massima punizione.

90’+2 Gol Priamar! Lo stesso Cerato si incarica dell’onere della battuta, trasformando dagli undici metri.

Negli ultimi istanti viene ristabilita la parità numerica. Casalinuovo, già ammonito, allontana volontariamente il pallone, venendo espulso.

90’+5 Fischio finale: Priamar-Rocchettese 3-2.