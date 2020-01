Plodio. Si è completata la sesta giornata del girone B di Seconda Categoria, con la disputa degli ultimi quattro recuperi.

I riflettori erano tutti puntati sul campo di Mallare, per la sfida tra i padroni di casa e la Vadese, ossia le prime due della classe. I rossoblù di mister Massimiliano Ghione hanno dato una prova della loro forza, aggiudicandosela col punteggio di 2 a 0. Di Mare al 27° del primo tempo e Antonio Gennarelli al 47° della ripresa hanno realizzato le due reti che hanno permesso ai lupi di centrare l’ottava vittoria in dieci giornate di campionato.

di 23 Galleria fotografica Il Mallare esulta: vittoria e primato rafforzato









Per la Vadese è la seconda sconfitta stagionale. Ora gli azzurrogranata si trovano a 4 lunghezze dalla capolista. In terza posizione c’è il Dego, imbattuto da sette turni e capace di raccogliere 16 punti nelle ultime sei giornate. La squadra allenata da Mirco Bagnasco ha regolato per 2 a 0 il Pallare, ipotecando il successo già nel primo tempo con le marcature di Ivan Monticelli e Guastamacchia e difendendo il risultato nella ripresa.

Successo e sorpasso della Priamar, che batte e scavalca la Rocchettese, portandosi in zona playoff. A Zinola i cairesi si sono portati due volte in vantaggio, con Andrea Costa su rigore e con Paganelli; i padroni di casa hanno risposto due volte con Bianco. In pieno recupero la formazione di mister Alessio Bresci ha realizzato il gol del 3-2 con Cerato dal dischetto.

Affiancato alla Priamar resta il Plodio: le due compagini hanno identico bilancio, cioè quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. I biancoblù hanno centrato la seconda vittoria di fila superando tra le mura amiche il Sassello per 4-1. Alberto Vacca ha portato in vantaggio gli ospiti; l’undici condotto da Dario Roso non si è abbattuto, ha ribaltato il risultato prima dell’intervallo con le reti di Bastoni e Horma e ha dilagato nella ripresa colpendo con Triolo e Samuel.

Va in archivio anche la sesta giornata del girone A di Seconda Categoria. L’ultimo recupero in programma ha visto il successo per 2 a 0 dell’Oneglia sul campo del San Bartolomeo, con una doppietta di Vassallo, a segno una volta per tempo. I granata affiancano nuovamente l’Atletico Argentina in vetta, creando uno stacco di 6 punti tra la seconda e la terza posizione.

