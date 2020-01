Borgio Verezzi. L’Atletico Argentina è campione d’inverno nel girone A di Seconda Categoria. I rossoneri si sono isolati in vetta imponendosi per 2 a 1 sul campo del Borgio Verezzi.

Avanti con un gol di Vecchiotti nel primo tempo, gli armesi nella ripresa hanno subito il pari ad opera di Francesco Insolito. In pieno recupero Daddi ha realizzato la rete che ha piegato i rossoblù. La formazione allenata da Simone Rattalino ha chiuso il girone di andata al quinto posto.

I rossoneri distanziano l’Oneglia, fermata sul pari dall’Academy Albissola. I biancazzurri sono andati al riposo avanti di un gol, segnato da Carpita; ma nelle fasi centrali della ripresa Salvatore Bella ha realizzato la rete dell’1 a 1. La squadra allenata da Roberto Gasparlin, a metà stagione, occupa la settima posizione.

Quinta vittoria consecutiva per la San Filippo Neri, che ha superato con un netto 4 a 0 a domicilio il San Bartolomeo. Principato, Tomao e Munì dal dischetto hanno siglato le reti che hanno messo in chiaro le cose, chiudendo poi i conti con la rete di Mercandelli allo scadere. Per la terza partita consecutiva Sappa ha mantenuto inviolata la propria porta e gli albenganesi restano così in terza posizione.

Al loro fianco c’è il Cervo, tornato al successo battendo 2-1 la Villanovese. Scaburri su calcio di rigore e Vinai hanno portato i gialloneri sul doppio vantaggio nel primo tempo; nella seconda metà di gara il gol di Andreis ha riaperto la partita, ma il pari non è arrivato.

Pareggio che, invece, hanno ottenuto Santo Stefano e Virtus Sanremo: 2-2 il risultato del loro scontro diretto. Vantaggio ospite ad opera di Capozucca; i locali hanno ribaltato il risultato con le reti di Ochisor e Di Clemente; ci ha pensato ancora Capozucca ad evitare la sconfitta ai sanremesi.

In corsa per un posto nei playoff c’è il Riva Ligure, capace di vincere per 2 a 1 sul campo della Carlin’s Boys “B”. Un rigore trasformato da Cuneo ha illuso i padroni di casa; gli amaranto hanno ribaltato il risultato con le segnature di Guidetti e Filardo.

Il campionato si ferma per ben ventisette giorni. Riprenderà domenica 9 febbraio con l’inizio del girone di ritorno.