Albissola Marina. Sono ben nove le partite del girone A di Seconda Categoria prese in esame oggi dal giudice sportivo. Hanno portato alla squalifica di sei giocatori.

Ciro Di Donato (Atletico Argentina) dovrà saltare tre partite in quanto “espulso per recidività in ammonizioni formali dopo il provvedimento disciplinare teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara”.

Salif Diallo (Virtus Sanremo) ed Omar Modesti (Cervo) sono stati fermati per due turni.

Davide Pascarella (Borgio Verezzi), Mohamed Kaba (San Bartolomeo Cervo) ed Alessandro Iacovetta (Virtus Sanremo) sono stati squalificati per una gara.

Spostamento di campo per la partita Cervo-Villanovese in programma domenica 12 gennaio alle ore 14,30: verrà giocata al Marengo di Diano Marina.

La classifica marcatori dopo 10 giornate:

13 reti: S. Bella (Oneglia)

11 reti: Filardo (Riva Ligure)

7 reti: Daddi (Atletico Argentina), Munì (San Filippo Neri Albenga)

6 reti: Vinai (Cervo), Zanetti (Carlin’s Boys “B”)

5 reti: Vassallo (Oneglia), R. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Giampà, Tomao (San Filippo Neri Albenga), Vecchiotti (Atletico Argentina), Capozucca (Virtus Sanremo), Polloni (Riva Ligure)

4 reti: Ad. Patitucci (Borgio Verezzi), Bardhi, Carpita (Academy Albissola), Guirat (Atletico Argentina), En Nasery (Villanovese), Di Clemente (Santo Stefano)

3 reti: Ginatta (Santo Stefano), Gagliano (Oneglia), Rossello (Academy Albissola), Ottina, Bertozzi, Cela, Gentile (Borgio Verezzi), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”), M. Iannolo, Belviso (San Bartolomeo Cervo), Ochisor (Virtus Sanremo), Basso (Atletico Argentina), Labricciosa, Tinkiano (Cervo)

2 reti: Amoretti, Guidetti (Riva Ligure), Izetta, Cariello (Atletico Argentina), La Monaca, Delfino (Villanovese), Koroma, Tourè, M. Ambesi (Virtus Sanremo), Ferrigno, Giberti (Academy Albissola), Scaburri, Tselepis (Cervo), Pirrotta, Tassisto (Borgio Verezzi), Ilacqua, Almonti, Pippia (Oneglia), Principato, Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Sabre, Capodanno (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, F. Alloisio, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, S. Ballerini, D. Ballerini (Riva Ligure), Balbo (Cervo), Pelliccione, Andolfatto, Samassi, Solomchenko, Gjerga (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Giovanati, Eulogio (Atletico Argentina), Magni, Baldoino, Andreis, Sorrentino, Terragno (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Calcagno, Miserendino, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri Albenga), Prette, Cianci, Cuneo (Carlin’s Boys “B”), Battistini, Giglio, Allisiardi, Frione, Fornari, Morelli, Santanelli (Borgio Verezzi), Xhuri, Porta (Academy Albissola), Traorè, Infante, Bastita, Saidi (Virtus Sanremo), Franzone, Lupico, Rovella, Pinasco (Santo Stefano)