Scuola dell’infanzia di Magliolo a rischio chiusura, l’appello dei genitori: “Aiutateci a tenerla aperta”

Magliolo. A causa delle poche iscrizioni, la scuola dell’infanzia di Magliolo rischia di essere chiusa definitivamente.

“Abbiamo bisogno di iscritti che compiano i 3 anni entro il 21 aprile”. È questo, infatti, l’appello che in queste ore sta circolando sui social, dove tantissimi genitori si stanno mobilitando per scongiurare la chiusura della struttura.

La scuola di Magliolo è una delle poche realtà che può ancora vantare una mensa interna, con una cuoca che si occupa di preparare da mangiare direttamente sul posto. Il refettorio e lo scuolabus sono, inoltre, completamente gratuiti.

“Gruppo piccolo e maestre fantastiche” scrive una mamma su facebook, ricordando anche che l’eventuale iscrizione non comporterebbe in alcun modo l’obbligo di frequenza, ma sarebbe utile per salvare la scuola. Per chi ne avesse bisogno, infine, sarà attivo anche il servizio prescuola (dalle ore 7.45). Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio prossimo.