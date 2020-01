Scuderia Ponte Romano pluripremiata al Galà Fise Liguria

Cairo Montenotte. Gli atleti della Scuderia Ponte Romano di Rocchetta Cairo sono nuovamente stati pluripremiati durante l’attesissima cerimonia del Galà Fise Liguria, svoltasi presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center. Questo importante evento viene organizzato ogni anno dal Comitato Fise Liguria, per celebrare i successi sportivi degli atleti tesserati, che si sono distinti nel ambito degli sport equestri.

La cerimonia ha visto salire sul palco delle premiazioni le giovani atlete Elena Rabellino, Lisa Vallerga, Angela Vignolo e Maddalena Vignolo, tutte tesserate Scuderia Ponte Romano, insieme all’istruttore di III livello Sara Bormioli e all’istruttore di base Luana Cosentino. Tra i premiati, che non hanno potuto partecipare all’evento, ricordiamo anche i giovanissimi Francesco e Giovanni Ferraro che, pur essendosi da poco affacciati all’agonismo equestre, hanno già ottenuto ottimi risultati.

Gli atleti sono stati premiati per i successi sportivi conquistati nella stagione agonistica 2019, in particolare per le medaglie ottenute agli eventi nazionali Ponyadi, svoltesi a Roma e Coppa Italia Club, svoltasi ad Arezzo, oltre che vari impegni agonistici dove si sono sempre distinti per gli ottimi risultati.

In contesti nazionali fortemente competitivi, gli atleti di Ponte Romano si sono sempre distinti tenendo alto il nome della Liguria e della Val Bormida, dimostrando l’alta preparazione atletica ottenuta grazie al loro costante impegno, la preparazione tecnica dell’istruttore Sara Bormioli e dell’istruttore Luana Cosentino, senza dimenticare l’importante supporto delle famiglie, che seguono con costanza i loro piccoli atleti in giro per l’Italia.