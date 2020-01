Scontro auto-scooter a Pietra Ligure: ferita una donna

Pietra Ligure. E’ stata trasportata al pronto soccorso delll’ospedale Santa Corona la conducente di uno scooter che questa mattina è stata urtata da un’auto in viale della Repubblica a Pietra Ligure.

L’incidente si è verificato intorno alle 9.15, all’altezza della rotatoria all’incrocio con via Como. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Borgio Verezzi.

Per fortuna nell’impatto e nella successiva caduta la donna non ha riportato traumi o ferite particolarmente gravi: dopo le prime cure dei sanitari è stata trasferita presso il nosocomio pietrese per gli accertamenti del caso.