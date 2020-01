Albisola Superiore. Un incidente si è verificato questa mattina qualche minuto dopo le 7 sull’autostrada A10, tra i caselli di Albisola e Savona sulla carreggiata in direzione Ventimiglia.

Lo schianto ha coinvolto un’auto e due furgoni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Varazze e l’altra della Croce Verde di Albisola, e i vigili del fuoco, ma fortunatamente non c’erano persone incastrate nei veicoli e le condizioni degli automobilisti coinvolti non hanno richiesto il trasporto in ospedale.

Foto 2 di 2



Nel tratto si è rapidamente formata una coda che ha raggiunto i 3 km di lunghezza.

Aggiornamento ore 9.30: La situazione si è risolta e ora nel tratto si circola regolarmente.