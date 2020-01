Scherma: Andrea Baldi e Federico Renzoni centrano la qualificazione nazionale

Savona. A Gerenzano, in provincia di Varese, nel fine settimana appena trascorso erano di scena gli atleti assoluti nelle prove zonali.

La Liguria era in gara tra le regioni del concentramento Nord, assieme a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Presente all’appuntamento il Circolo Scherma Savona.

Nel fioretto maschile centrano la qualificazione alla prova nazionale Andrea Baldi e Federico Renzoni. Il primo parte bene già nel girone di qualificazione con cinque vittorie ed una sconfitta di misura (4-5) guadagnandosi la posizione ventidue del ranking. Batte in ordine il bresciano Contini 15-7 ed il gallaratese Iovino 15-8, entrando nel tabellone principale dei trentadue migliori. Qui Andrea sconfigge 15-12 il comense Mateu Coll Gari e viene fermato alle soglie della finalissima ad otto dal vincitore della gara, il milanese Matteo Resegotti.

Tutti gli altri savonesi in gara, ossia Stefano Renzoni, Luca Maretti, febbricitante, e Stefano Satta nel fioretto maschile ed Agnese Corsinovi nel fioretto femminile, arrivano alle soglie del tabellone principale ma vengono poi fermati di un soffio dagli avversari.

Andrea Baldi con il 16° posto su 142 partecipanti e Federico Renzoni, 33°, accedono alla prova di qualificazione nazionale di Caorle mentre Luca Maretti 38° è tra i primi due esclusi.

“Una buona prova che poteva anche concludersi meglio – riferisce il consigliere al seguito Eros Vaira – ma Andrea ha tirato la zampata del ‘vecchio campione’ e Federico ha centrato comunque un obiettivo prestigioso per la sua giovane età (16 anni). Peccato per Luca che era febbricitante e per Stefano che sfortunatamente ha incrociato un avversario che poi si è piazzato terzo”.

Nella foto sopra: i quattro savonesi con la giacca blu in fase di riscaldamento

Da sinistra: Luca Maretti, Stefano Satta e Federico Renzoni