Savona. “Il Comune dovrà appaltare la gestione del verde pubblico, ritenuta non necessaria dal piano approvato dal tribunale con il conseguente rischio di licenziamento di lavoratrici e lavoratori dipendenti delle cooperative ad oggi addette e l’ennesima possibile situazione di grave precarietà. Inutile dire: perchè si sia giunti a questa situazione quando l’attuale giunta di centrodestra non sta andando nel senso di un ritorno a condizioni di lavoro accettabili ma continua a ripetere sempre le solite accuse e a dimostrare che dopo quasi cinque anni di governo la maggioranza non ha prodotto nulla in tema di verde pubblico”.

L’affondo arriva dai Verdi savonesi, all’attacco dell’amministrazione comunale.

Foto 2 di 2



“Noi Verdi crediamo che Savona dopo aver votato la mozione sui cambiamenti climatici il Comune di Savona debba farsi sentire ed ecco alcune idee che offriamo alla città: in primo luogo chiediamo una netta e radicale inversione di tendenza,che veda la rapida piantumazione di alberi in città; in secondo luogo favorire d’intesa con le Opere Sociali una politica di recupero della fascia boscata a monte della città,che vanta importanti valori culturali e di biodiversità e che potrebbe diventare una zona in cui svolgere attività di manutenzione del territorio,agricoltura sociale e selvicoltura. Questa seconda attività potrebbe consentire di avere finalmente nuovi posti di lavoro ma anche di concorrere all’eliminazione del dissesto territoriale a cui si può concorrere con una politica a favore del bosco e delle sue esigenze. In ultimo si potrebbe considerare di trasferire la foresta demaniale di Cadibona al parco del Beigua al fine di avere un ente di gestione piu’ agile e sicuramente meno cecità culturale nella gestione del patrimonio boschivo cittadino” sottolinea Danilo Bruno.

“Chiamiamo a ragionare su questi temi tutto il centrosinistra, le cooperative, le forze sindacali ed imprenditoriali affinchè Savona possa finalmente costruire il proprio avvenire in modo sostenibile e decoroso e non fondandolo su bidoni di cemento come pensano di fare i governi regionali e locali nel breve periodo” conclude.