Savona, tirocinio per partecipare a concorso di magistratura: aperto bando in tribunale

Savona. Rivolto ai giovani universitari in procinto di laurearsi in giurisprudenza, presso il Tribunale di Savona è sempre aperto il bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di tirocinio della durata di 18 mesi ex art 73 decreto del fare che consente ai giovani meritevoli di ottenere il titolo necessario per partecipare al concorso in magistratura.

Il governo ha stanziato per questo tirocinio un fondo per la distribuzione di borse di studio. I requisiti per partecipare alla formazione, le modalità di partecipazione ed i conseguenti obblighi sono dettagliatamente illustrati nel bando, sulla base dei criteri previsti dal citato art. 73.

In particolare, ai sensi della legge, lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito istituzionale del Tribunale di Savona (www.tribunale.savona.giustizia.it) da cui si potrà scaricare il bando. Gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo salvatore.nasca01@giustizia.it oppure lia.giribone@giustizia.it.