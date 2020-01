Savona, spari nel quartiere della Villetta. Enpa: “Colombo ferito e soccorso”

Savona. “Le conseguenze dei botti di fine d’anno continuano a manifestarsi a Savona anche dopo molti giorni; nel quartiere della Villetta a Savona, quasi certamente approfittando dei rumori delle esplosioni di fine d’anno, qualche incivile ha esploso colpi di fucile a pallini contro gli uccelli che svolazzavano spaventati”.

La denuncia arriva dalla sezione savonese di Enpa, dalla quale hanno proseguito: “Nei giorni scorsi è infatti stato ritrovato in via Amendola un colombo con una ferita ad un’ala e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali: durante la medicazione è risultato che si trattava di una ferita di diversi giorni fa e quindi probabilmente di quella notte”.

“Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa hanno avviato gli accertamenti per individuare e denunciare il responsabile per maltrattamento di animali e sparo in luogo abitato, con successiva costituzione di parte civile dell’Enpa”.

“Chiunque avesse informazioni utili, anche anonime, può telefonare alla sede Enpa di Savona al numero 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’associazione fa inoltre appello agli animalisti residenti in zona alla massima attenzione, affinché aiutino all’individuazione di questa persona pericolosa anche per loro”, hanno concluso da Enpa.