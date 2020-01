Savona, allarme incendio in una casa in via Trincee: mobilitati i vigili del fuoco

Savona. Intorno alle 17, è scattato un’allarme incendio in una casa, a Savona. È successo in via Trincee, nei pressi del vecchio casello, di fronte alla banca Monte dei Paschi di Siena.

A prendere fuoco, per cause in via di accertamento, sarebbe stata la canna fumaria. Immediata la chiamata al 112 e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto, una squadra di Savona.

L’emergenza, fortunatamente, pare essere già entrata. Dopo aver messo in sicurezza l’area, infatti, i pompieri si stanno occupando di raffreddare la canna fumaria. Nessuna persona sarebbe rimasta intossicata o ferita in seguito all’accaduto.