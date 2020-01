Savona. Oltre alla prima squadra, nello scorso fine settimana il Savona Rugby è sceso in campo anche con due formazioni giovanili.

Nell’Under 18 la squadra FTGI Rugby Ligues 2, franchigia fra Savona e Cogoleto, ha battuto in trasferta i pari età di Chieri per 5 a 24, in un incontro ricco di agonismo e determinazione.

Il Savona si è mostrata squadra completa mischie e touches, come nei trequarti; il Chieri ha opposto buona volontà e buon gioco, ma è mancata la grinta. Ottimo lavoro in campo biancorosso da parte di tutti, emerso in particolare nella ripresa dove l’intero peso dell’incontro è calato sui quindici in campo dal primo all’ultimo minuto.

Sono scesi in campo Lanfranchi, Grillo, Fiocchi, Ravera, Casarino, Giusto, Bernat, Bazzano, Nani, Dacastelli, Zavattaro, Gilardo, Murgia, Enzi, Dini. Marcatori: Murgia, Enzi, Ravera, Bernat; due trasformazioni di Ravera.

Trasferta avversa per l’Under 14 del Savona Rugby, superata a Genova dai pari età del Cus per 48-14. Finora il ruolino di marcia della squadra biancorossa è stato di tutto rispetto, con incontri d’alto livello sempre portati a casa con merito e gioco. In questo match non tutto è andato come al solito, favorendo il Cus Genova che, meritatamente, ha vinto l’incontro.

Sono scesi in campo Bortolotto, Venturini Scaramuzzino, Devasini, Alaa, Boraschi, Galuppo, Ciorra, Moggia, Inzaina, Diaferia, Grassi, Gibellini; sono subentrati Napolitano, Podestà, Sahrane, Garzolio, Buzali, Calella.