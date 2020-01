Savona ricorda lo storico presidente del Coni provinciale Lelio Speranza

Savona. Il 4 gennaio 2020 ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Lelio Speranza, presidente del Coni Provinciale di Savona dal 1977 al 2012.

Per ricordare una delle figure più amate del mondo sportivo savonese sarà celebrata, alle ore 18.00, una messa in suffragio nella Chiesa dell’Oratorio di Nostra Signora del castello, in via Manzoni a Savona. “La famiglia ringrazia ancora una volta tutti coloro che potranno partecipare” afferma Roberto Pizzorno, delegato Provinciale Coni Point Savona, che raccolto l’eredità di Speranza.

Parteciperanno anche le rappresentanze delle associazioni patriottiche e partigiane che hanno visto nel comandante Speranza un punto di riferimento morale e ideale.

Speranza è scomparso all’età di 90 anni: una vita dedicata allo sport. Nel mondo sportivo savonese e della regione ha dato impulso alle tante associazioni dilettantistiche e società sportive, riportando ottimi risultati a tutti i livelli.

Stella d’Oro del Coni, nel 1975 arrivò anche la nomina a Grande Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2003 gli fu conferita la carica di Cavaliere di Gran Croce.

Lelio Speranza era noto anche per i suoi trascorsi nella Resistenza ed era anche vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Volontari della Libertà.