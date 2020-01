Savona. Dopo il primo ritrovo in piazza del Brandale, lo scorso 4 dicembre, il movimento delle Sardine savonesi si ritroverà oggi pomeriggio alle 19 in Piazza Sisto IV, nel cuore della città, in occasione del secondo flash mob.

A differenza del primo incontro di dicembre, l’appuntamento di questa sera sarà incentrato su letture e musica dal palco. Ospiti dell’evento saranno Franca Ferrando, presidente ISREC Savona, il giornalista Mimmo Lombezzi, l’attore e insegnante Jacopo Marchisio e l’attore Matteo Barcella. La musica, invece, sarà a cura di Vale & Max. Ma durante il raduno, direttamente dal palco di Bologna, I MaLaVoglia canteranno l’inno delle sardine e non solo.

All’organizzazione hanno collaborato associazioni del territorio che si riconoscono nell’antifascismo. “Dopo il successo dello scorso evento – afferma la delegazione savonese de Il Salto delle Sardine – vogliamo una piazza ancora più grande e una iniziativa ancora più coinvolgente e di impatto, siamo certi che la risposta da parte della gente arriverà…”.

“Vogliamo ribadire con forza i nostri valori, antifascismo, antirazzismo e un No deciso alla retorica populista che sta dilagando e che bisogna arginare tutti assieme. Ancora una volta andremo in piazza senza bandiere o simboli politici, senza insulti e senza violenza: inclusività e unione in quanti si riconoscono nei nostri principi democratici” concludono i membri della delegazione de Il Salto delle Sardine.