Savona, presentato un progetto di riqualificazione per il campo da calcio comunale “Augusto Briano”

Savona. La società sportiva che gestisce il campo da calcio comunale del Santuario “Augusto Briano”ASD Speranza 1912 F.C., a Savona, ha presentato un progetto di investimenti da attuare presso l’impianto sportivo comunale.

Gli interventi di riqualificazione, in particolare, riguarderebbero: la sostituzione degli attuali corpi illuminanti presenti nella struttura con nuovi fari di illuminazione a LED; le migliorie alla struttura in relazione al risanamento della copertura del corpo spogliatoi con apposita guaina in catrame.

“Tali sostituzioni porteranno, oltre ad un notevole risparmio energetico ed a un miglioramento dell’illuminazione dell’impianto grazie allo studio illuminotecnico che verrà realizzato, porterà ad una valorizzazione della struttura- spiega l’Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza-. I costi verranno sostenuti dalla società sportiva ed ammortizzati in otto anni senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale per questo motivo che abbiamo ritenuto giusto proporre un prolungamento della gestione di sei anni tenuto conto che l’attuale concessione scadrà il 31/12/2022”.