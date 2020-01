Savona, piscina Zanelli tra prezzi cari e pulizia insufficiente: il quadro di un lettore

Savona. Un lettore di IVG comunica una serie di problematiche che ha riscontrato presso la piscina comunale Carlo Zanelli di Savona.

Da anni assiduo frequentatore della piscina, il signore afferma che sia “entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 il pagamento di un euro per ogni accesso alla zona parcheggio adiacente alla struttura per coloro che vanno a nuotare in libera balneazione. Si vuole sottolineare – scrive il lettore – che inizialmente gli ingressi al parcheggio erano gratuiti caricati sulla tessera degli abbonamenti in funzione dello stesso numero di ingressi in libera balneazione. Per i clienti era dunque un servizio gratuito“.

“Considerando che i costi d’ingresso alla piscina comunale di Savona sono tra i più cari della Liguria, bisogna ancora aggiungere 1 euro in più sul prezzo del biglietto per poter usufruire di un servizio che dovrebbe essere compreso nell’abbonamento e non un extra che grava per le tasche di molti clienti” afferma il signore.

“Vorrei anche mettere in luce il pessimo servizio di pulizia della piscina, in cui docce, servizi igienici e spogliatoi sembrano essere in uno stato di abbandono totale. Ambienti freddi e l’acqua delle docce spesso per metà del tempo esce quasi fredda” continua il lettore, che porta all’attenzione anche un altro problema.

“Le corsie di 21 metri e strette rendono impossibile per gli atleti sostenere gli allenamenti. Ci sono i cartelli che separano le corsie adibite al nuoto libero, lento e veloce, ma spesso non vengono fatte rispettare dal personale della vasca creando notevoli disagi. I galleggianti di plastica che delimitano le corsie sono quasi tutti rotti, taglienti e con spuntoni di cavi d’acciaio scoperti” riferisce.

“Si sottovalutano notevoli episodi riscontrati qualche tempo fa di irritazioni, dermatiti cutanee ed ottiti dovute alla gestione del trattamento delle acque alquanto discutibile. Ritengo che una piscina comunale in cui ogni anno il Comune di Savona contribuisce al suo mantenimento mettendo migliaia di euro debba un minimo salvaguardare la salute dei clienti”.

Infine, il segnalatore, che si firma ‘un atleta rassegnato’ scrive: “Ritengo che aumentare i costi di tutti gli abbonamenti e di tutti i corsi non favorendo l’avvicendamento allo sport con servizi discutibili non aiuti certo a risollevare i costi di mantenimento”.