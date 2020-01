Savona, passeggero di un traghetto proveniente da Tangeri arrestato dalla Polmare

Savona. Nella giornata di ieri la Polizia di Frontiera Marittima ha eseguito diversi controlli sui passeggeri del traghetto “Cruise Smeralda”, proveniente da Tangeri.

Durante lo svolgimento dei controlli è stato tratto in arresto un uomo tunisino di 40 anni residente a Lecco, in Lombardia.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Genova, per un cumulo pene di quattro anni e nove mesi, per il reato di riciclaggio in concorso.