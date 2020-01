Savona. “Con l’approssimarsi della stagione turistica gli hotel, i ristoranti ed in generale le aziende che si occupano di ricettività richiedono addetti da inserire nelle loro strutture, adeguatamente formati”. È quanto comunicato questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa ad hoc che si è svolta in Confcommercio, a Savona.

Attraverso il suo ente di formazione Asfoter e l’agenzia per il lavoro Synergie, con la sua divisione del lavoro specializzata in Hospitality & Beverage, la Confcommercio savonese ha ideato e progettato in sinergia una “serie di iniziative formative volte a far incontrare la domanda e l’offerta nel settore terziario che tanto caratterizza e impatta sull’economia savonese”.

Foto 2 di 2



Daniele Sordano, responsabile della divisione specializzata Hospitality & Beverage di Synergie Italia, in occasione, ha spiegato “quanto sia importante la formazione nel settore della ristorazione e dell’hotellerie, ma affrontate con un metodo differente: con la collaborazione di associazioni che lavorino in sinergia per la formazione del futuro lavoratore”.

“Il 70% dei formati trovano lavoro come cammis di sala, positivi sono anche i dati relativi all’occupazione per receptionist”, ha specificato Sordano.

I corsi, completamente gratuiti, della durata da un massimo di 120 a un minimo di 56 ore, prevedono una decina di partecipanti, con requisito la disoccupazione. I primi corsi che vengono attivati a partire da fine febbraio abbracciano quattro aree turistico-alberghiere: cameriera ai piani, cuoco, cameriera di sala e receptionist.

Si svolgeranno presso la sede di Asfoter e le sedi convenzionate del territorio. Gli aspiranti candidati possono iscriversi ai corsi contattando la sede di Asfoter o la filiera di Synergie.

Il presidente della Confcommercio savonese ha sottolineato come “sostenere le imprese di personale preparato e offrire loro, attraverso la formazione, risorse competenti, è un servizio fondamentale per un’associazione di categoria attenta alle esigenze degli associati”.

Annamaria Torterolo, direttrice Asfoter, ha precisato “quanto siano fondamentali per il settore dell’ accoglienza turistica questi corsi che hanno nella qualità delle risorse umane il suo punto di forza”.

Anna Lisa Iomini, responsabile della filiale Synergie di Savona ha concluso dicendo “quanto il mercato chieda da tempo profili sempre più specializzati, ragione per cui la filiale investa in modo importante sulla formazione”.

Durante l’incontro con gli enti, è infine emerso quanto sia importante, nel momento formativo e lavorativo, comprendere quanto ognuna delle professioni citate sia da considerare non come stagionale e precaria, ma in un’ottica più stabile e permanente.