Savona, lo sciopero dei penalisti stoppa il processo Tirreno Power: udienza rinviata

Savona. Dopo l’udienza del 14 Gennaio, in cui fu ascoltato Ugo Trucco, il nuovo capitolo del caso Tirreno Power avrebbe dovuto prendere vita domani, 28 gennaio, con una nuova udienza presso il Tribunale di Savona.

Udienza che però non ci sarà a causa di uno sciopero nazionale degli avvocati penalisti, previsto proprio per il 28 gennaio e della durata di un solo giorno. Gli avvocati intendono protestare contro la riforma della prescrizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, e come quello di Tirreno Power anche altri processi saranno rinviati.

L’udienza di domani verrà recuperata in data ancora da definire. Il processo proseguirà con la prossima seduta, programmata per il 25 febbraio.