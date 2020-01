Savona, “La statua dedicata a Ramon nei giardini del Prolungamento”: il sogno corre sui social

Savona. “La statua dedicata a Ramon appesa nei giardini del Prolungamento dove il maestro era solo stazionare”. È questa, in sintesi, l’idea nata nel gruppo Facebook “Savona Scomparsa” per ricordare il gitano circense, originario di Andorra, molto noto a Savona per aver accompagnato con i suoi pony tre generazioni di savonesi lungo i giardini del Prolungamento.

Il ceramista Paolo Anselmo, dopo aver donato l’opera, ha scritto nel gruppo: “Volevo ringraziare Savona Scomparsa (Grande Gruppo) che mi ha fatto conoscere questa lontana storia. Fino all’eta di 12 anni ho abitato in Corso Mazzini, in una mansarda con mia mamma che ricamava corredi per ‘La Casa del Camino’, aveva imparato in collegio,era bravissima – scrive Anselmo -. I miei primi passi li ho fatti ai Giardini del Prolungamento e come voi ho conosciuto ‘Ramon’ e i suoi Pony. Per me è stato un privilegio e un onore fare con le mie mani un opera in ricordo del grande Maestro circense Gilbert Gazave da offrire a Savona e ai savonesi. Un omaggio in ricordo al Grande “Ramon”.

L’idea, quindi, è quella di installare l’opera lungo il Prolungamento. Tuttavia, nelle ultime ore, sono sorte alcune difficoltà. Infatti, per realizzare quanto proposto da Anselmo è necessaria una domanda all’ufficio Toponomastica del comune. Domanda, quest’ultima, che deve essere fatta da un’associazione. A tal proposito, Pietro Santi, assessore del comune di Savona, ha detto: “Faremo richiesta alla Fondazione Virio”.

Una volta ottenuta la delibera, inoltre, occorrerà richiedere il permesso anche alla Prefettura. L’iter per vedere la statua dedicata a Ramon nel luogo sognato dai membri del gruppo “Savona Scomparsa”, quindi, sembra essere ancora molto lungo.