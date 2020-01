Savona. Si è conclusa la “Notte del Liceo Classico”, appuntamento che, ormai da sei anni, trasforma le aule e i corridoi dello storico edifico seicentesco savonese in una porta del tempo tra passato e presente. I ragazzi sono stati coordinati nell’organizzazione dalle docenti Graziana Pastorino e Daniela Olivieri. Grande apprezzamento hanno riscosso gli allestimenti, le scenografie e i riadattamenti dei testi, così come le interpretazioni che in diversi casi hanno visto la partecipazione straordinaria di alcuni insegnanti.

I visitatori sono stati condotti dagli stessi autori delle opere, impersonificati dagli allievi, in un viaggio nella storia della letteratura attraverso le metamorfosi (fisiche, mentali e morali) più suggestive della storia: da Pinocchio alla Bella a la Bestia, da Otello a Lady Macbeth, da Dafne a Pigmalione, da Dracula a Frankenstein, da Dorian Gray a dottor Jekyll e mister Hyde, da Mattia Pascal a Zeno Cosini per concludersi con il “Lago dei Cigni”.

Preziosa la partecipazione di una classe dell’istituto secondario inferiore di Carcare coadiuvato dai professori Damiano Giachello e Lisa Torielli, che ha fatto scoprire ai visitatori il quadro “Le Metamorfosi” di Escher. Un percorso, introdotto dal gruppo musicale del liceo, capace di intrattenere ed emozionare che ha messo in luce le grandi capacità, non solo culturali, degli studenti del Classico.