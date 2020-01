Savona, investita una donna in via Gramsci: trasportata in ospedale

Savona. Investimento pedonale, intorno alle 19, in centro Savona. È accaduto in via Gramsci, all’altezza del mercato civico.

Ad essere investita è stata una donna, urtata da un’auto. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento delle croce bianca di Savona.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i militi hanno trasportato la ferita in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.