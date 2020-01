Savona, investimento pedonale in via Gramsci: due donne al pronto soccorso

Savona. Un investimento pedonale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato in mattinata a Savona, in via Gramsci.

Due donne ce stavano attraversando la strada (apre sulle strisce pedonali) sono state raggiunte e travolte, per cause in via di accertamento, da una vettura.

Nonostante la violenza dell’impatto e la caduta a terra, fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Soccorse dal personale medico sono state affidate alla cure dell’ospedale San Paolo di Savona, dove sono state trasportate in codice giallo.