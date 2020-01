Savona. E’ stato installato il semaforo in via Gramsci a Savona, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che permette a croceristi e cittadini di passare dal centro alla Darsena e viceversa, mitigando il traffico che si crea spesso nel momento in cui sono attraccate una o più navi nel porto savonese.

Il semaforo “intelligente” – come è stato ribattezzato dal sindaco Ilaria Caprioglio – è stato installato a seguito di uno schema di convenzione firmato nel novembre scorso tra il Comune di Savona e Costa Crociere, che prevede i costi dell’impianto semaforico da parte di Costa.

Foto 2 di 2



“E’ un semaforo posizionato pensando al sentiero turistico orizzontale-verticale che prevede che i croceristi una volta scesi dal ponte mobile possano decidere se raggiungere il centro della città passando da via Paleocapa, guidati da un percorso segnalato sulla pavimentazione, o se svoltare a sinistra verso la Torre del Brandale e verso il Priamar” ha spiegato il sindaco di Savona.

“Il semaforo – come suggerisce Caprioglio – sarà attivo quando le navi Costa sono attraccate in porto“, mentre nei restanti giorni sarà attivo un lampeggiamento.

Esso “prevede un tempo di attraversamento molto lungo per i pedoni, questo per disincentivare l’attraversamento in quel punto e per smistare il gruppo di turisti nel secondo percorso che conduce verso la Torre del Brandale e il Priamar”, raggiungendo il centro città in un secondo momento.

Se l’impianto semaforico sia la soluzione opportuna per ridurre il traffico occorre attendere l’arrivo della prossima nave da crociera, che porterà il flusso di turisti a “sperimentare” il semaforo. Al momento, le aspettative dell’amministrazione sono molto alte.