Savona, in Sala Rossa un incontro con gli onorevoli Marattin e Paita di “Italia Viva”

Savona. “Italia Viva”, il nuovo partito di Matteo Renzi, prosegue le iniziative politiche sul territorio nazionale.

Venerdì 31 gennaio, saranno due le tappe liguri alla presenza dell’On. Luigi Marattin, vice capo gruppo di Italia Viva e membro della commissione Bilancio. Alle 15.30 sarà a Savona, per un incontro organizzato dai comitati e dal Gruppo Consiliare di Italia Viva del capoluogo, presso la Sala Rossa del Comune. Concluderà l’evento l’On. Raffaella Paita.

Alle 18, invece, l’On. Marattin sarà a Genova presso Sala Bibi Service in via XX settembre 41. Subito dopo le elezioni in Emilia Romagna e alla vigilia dell’assemblea nazionale di Italia viva di Roma dell’1 e del 2 febbraio, l’On. Luigi Marattin parteciperà all’incontro:”La riforma dell’Irpef”. Insieme all’On. Marattin, parteciperanno l’On. Raffaella Paita, il Prof Giovanni Battista Pittaluga e l’imprenditore Filippo Delle Piane.

“Sarà l’occasione per approfondire le proposte di Italia Viva sulle politiche fiscali e sull’Irpef in particolare – afferma Raffaella Paita -. Saranno presenti i consiglieri regionali e comunali di Italia Viva, oltre agli attivisti dei comitati”.