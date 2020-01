Savona in lutto per la scomparsa di Gina Barabino

Savona. Legino e Savona piangono l’improvvisa scomparsa di Luigina “Gina” Barabino, una donna che “all’esperienza professionale pluriennale da panificatrice ha sempre sommato l’impegno nell’associazionismo savonese, sia nell’Associazione Panificatori sia nella SMS Fratellanza Leginese di cui era socia volontaria e componente dei collegio di probiviri”.

Nel corso della sua vita è stata anche vicepresidente nazionale dell’associazione dei panificatori, presidente dell’associazione panificatori di Savona, vicepresidente della Banda Forzano.

Ricordano i direttivi della Sms Fratellanza Leginese e del circolo Arci Milleluci: “Il legame con il sodalizio leginese è sempre stato forte e famigliare, visto che il nonno di Gina è stato presidente nel dopoguerra, il periodo di rinascita dopo gli orrori della seconda guerra mondiale”.

“In questi anni Luigina non ha mai fatto venir meno il proprio impegno volontario a favore della Società di Mutuo Soccorso, del quartiere di Legino (di cui per anni è stata infaticabile protagonista dell’assemblea di quartiere) ed in generale di Savona, con la precisa volontà di portare avanti valori quali la solidarietà e l’inclusione sociale”.

La Sms Fratellanza Leginese ed il circolo Arci Milleluci “si stringono forte alla sorella Alba, al cognato Dilvo ed al nipote Mattia a cui vanno le più sentite condoglianze di tutti i soci e le socie”.

Martedì 14 gennaio alle 11 la salma di Luigina Barabino verrà trasportata al cimitero di Zinola a Savona.