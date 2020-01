Savona. Alcuni residenti savonesi di Lavagnola segnalano una situazione pericolosa nei pressi dell’attraversamento pedonale regolato da semaforo in via Crispi, all’altezza della farmacia Saettone.

A destare preoccupazione, in particolare, la velocità di molti veicoli che, a detta dei residenti, “causa la vibrazione dei vetri delle abitazioni e dei negozi” adiacenti, e favorirebbe “numerosi incidenti, per via anche di un mancato rispetto della segnaletica verticale”.

Foto 2 di 2



“Abbiamo paura ad attraversare la strada in quanto gli incidenti in questo tratto di strada sono stati diversi nel corso degli anni: solo nel 2019 ne sono avvenuti più di una decina tra investimenti e scontri tra autovetture e moto” afferma una residente, che porta all’attenzione anche una possibile soluzione: “Purtroppo, per via del passaggio delle corriere il Comune non può installare dei dossi, ma si può pensare a un rivelatore di velocità”.

In occasione, è stato contattato dai residenti il consigliere comunale Simona Saccone (FI), la quale ha assicurato di trovare una situazione per stabilire la sicurezza in quel tratto di strada.