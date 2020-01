Savona. Scadeva quest’oggi il termine circa il rinnovo dell’assicurazione dello stadio Valerio Bacigalupo. Struttura comunale, data in concessione al Savona Fbc.

La società biancoblù ha elargito nella tarda mattinata l’importo dovuto, con una fideiussione bancaria di 2500 euro.

Scongiurato dunque lo sfratto dalla struttura. Ai termini della giurisdizione, in assenza della copertura assicurativa, nessuna società o gruppo sportivo può infatti usufruire dell’impianto. La juniores, dunque, per completezza di informazione, sabato prossimo giocherà regolarmente la sua partita in casa. Salvo ribaltoni.

In questi giorni a Milano si starebbe a tal proposito tenendo il consiglio di amministrazione straordinario, comunicato già nella scorsa settimana. Crocevia decisivo per decidere le sorti del club di via Cadorna.

La dirigenza, nella figura del presidente in pectore Sergio Sgubin, aveva chiamato a raccolta l’amministrazione comunale. Affinché la stessa potesse venire incontro alla situazione.

Di contro l’Assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza, aveva fatto notare come, già a dicembre, il Comune avesse indetto una proroga di 40 giorni su una rata a sei cifre da saldare con l’Agenzia delle entrate.

Il contesto del Savona Calcio è ormai risaputo e conclamato. La barca è incrinata, con più di un compartimento stagno allagato. Resta attendete gli sviluppi. Se, per il bene di tutti, la si riuscirà a incagliare, trovando escamotage contingenti o finanziamenti esterni. Oppure precipiterà in fondo al mare.