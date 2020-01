Savona. Domenica 19 gennaio l’associazione A Campanassa e Assonautica organizzano il Carnevale di Savona, con Cicciolin che, come vuole la tradizione, sbarcherà alla Torretta.

In occasione, Assonautica Provinciale di Savona invita i bambini in barca (accompagnati da un genitore) per partecipare al corteo in mare che accompagnerà S.M. Re Cicciolin fino allo sbarco dalla Torretta.

All’evento patrocinato dal Comune di Savona parteciperanno ospiti di Sua Maesta’ Re Cicciolin, le più famose maschere dei carnevali e i più bei gruppi storici della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e della Valle D’Aosta che sfileranno in corteo sino a piazza Sisto IV dove il re del Carnevale savonese riceverà dal sindaco le chiavi della città.

L’accompagnamento musicale sarà della Banda Forzano. L’evento vanta la partecipazione della Canottieri Sabazia e dell’associazione Marinai d’Italia

Il programma completo prevede: ore 15.30 raduno in piazza del Brandale, ore 16 arrivo di Sua Maestà Re Cicciolin nei pressi dello scaletto sotto la Torretta, ore 16.30 partenza corteo mascherato verso piazza Sisto II, ore 17.30 consegna delle chiavi della città in piazza Sisto IV.

I bambini che vorranno salire sulla barca dovranno effettuare l’iscrizione (a numero chiuso) presso la sede di Assonautica, nel lungomare Matteotti 1, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni tel. 019 821451 amministrazione@assonauticasv.it tel. 338 937 9485 (Ornella).