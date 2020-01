Savona. E’ già conto alla rovescia per le celebrazioni del Carnevale a Savona, con un ricco programmi di eventi e iniziative.

Domenica 19 gennaio è previsto l’arrivo di Cicciolin dal mare a bordo di una barca di Assonautica, davanti alla Torretta, in seguito è previsto il tradizionale corteo fino al Comune, dove il sindaco consegnerà ufficialmente le chiavi della città per il via ufficiale al Carnevale.

Oggi, il Consiglio Grande della “A Campanassa” nella riunione di lunedì 13 gennaio, ha annunciato la nomina per ricoprire il ruolo di “scignua”, il personaggio che accompagna la storica maschera “Cicciolin”, Re del Carnevale, durante le iniziative dei prossimi giorni: sarà Laura Lavagna.

In caso di un suo impedimento sarà sostituita da Katia Cantori.

La figura della “scignua” è stata introdotta ufficialmente due anni fa e si aggiunge alla corte di Cicciolin. Anche quest’anno Assonautica provinciale di Savona invita i bambini in barca (accompagnati da un genitore) per partecipare al corteo in mare.

All’evento patrocinato dal Comune di Savona parteciperanno ospiti di Sua Maestà Re Cicciolin, le più famose maschere dei carnevali e i più bei gruppi storici della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e della Valle D’Aosta che sfileranno in corteo sino a piazza Sisto IV.

Il programma completo prevede: ore 15.30 raduno in piazza del Brandale, ore 16 arrivo di Sua Maestà Re Cicciolin nei pressi dello scaletto sotto la Torretta, ore 16.30 partenza corteo mascherato verso piazza Sisto, ore 17.30 consegna delle chiavi della città.